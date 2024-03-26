В Раде зарегистрировали украинский аналог американского «Акта Логана»: что это значит — Finance.ua

В Раде зарегистрировали украинский аналог американского «Акта Логана»: что это значит Сегодня 21:30 — Казна и Политика

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, которые касаются установления ответственности за присвоение государственных функций.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента, пишет «Суспільне».

Авторы документов — нардепы от «Слуги народа» Галина Третьякова и Марьяна Безуглая.

Что предлагает законопроект

Предлагается привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества в случае, если гражданин Украины присвоил государственные функции, в частности представил Украину на:

международных мероприятиях,

перед уполномоченными лицами,

агентами иностранных государств,

представителями международных организаций.

Речь идет также о представлении Украины посредством переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, других форм общения без предоставления полномочий и согласований в порядке, который определен законом.

Те же действия, совершенные в условиях военного положения, предлагают карать лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Инициатор законопроекта Марьяна Безуглая на странице в Fecebook объяснила , что документ — это аналог американского «Акта Логана», который до сих пор действует в США.

Документ был принят 30 января 1799 года. Федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за ведение переговоров неуполномоченными американскими гражданами с иностранными правительствами, ведущими дискуссию с США. Цель закона — предотвратить подрыв официальной позиции государства. Закон был принят после переговоров сенатора Джорджа Логана с Францией в 1798 году и был подписан президентом Джоном Адамсом 30 января 1799 года.

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