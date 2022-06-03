В Раде предлагают упростить выезд депутатов за границу — Finance.ua

В Раде предлагают упростить выезд депутатов за границу
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об использовании народным депутатом дипломатического паспорта. Предлагается выдавать депутатам дипломатический паспорт на весь срок полномочий — 5 лет, а не только на срок командировки.
Об этом свидетельствует проект закона № 7383, поданный большой группой народных оппозиционных депутатов.
Проект закона предлагает установить, что народному депутату на срок исполнения депутатских полномочий выдается дипломатический паспорт Украины.
Дипломатический паспорт в течение срока действия хранится у народного депутата и подлежит возврату в течение десяти дней после прекращения полномочий.
«Запрещается требовать у народных депутатов Украины, осуществляющих пересечение государственной границы Украины с использованием дипломатического паспорта Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, предъявления каких-либо других документов, необходимых для пересечения государственной границы Украины», — говорится в проекте.
В то же время народный депутат, отправляющийся в командировку за пределы Украины по согласованию с председателем Верховной Рады Украины, его первым заместителем или заместителем, по возвращении подает в течение недели отчет о командировке.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом «О статусе народного депутата Украины» предусмотрено, что народному депутату на срок исполнения депутатских полномочий выдается дипломатический паспорт.
В то же время Положением о дипломатическом паспорте Украины, утвержденном указом президента Украины от 12 мая 2015 года, установлено, что дипломатический паспорт выдается на срок выезда в служебную командировку за границу народным депутатам.
«Таким образом, складывается ситуация, когда на уровне закона, имеющего высшую юридическую силу, предусмотрена возможность использования дипломатического паспорта народного депутата Украины в течение всего срока его депутатских полномочий.., а на уровне указа президента Украины регламентированы неоднозначные положения о возможности его выдачи только непосредственно перед и на время служебной командировки», — говорится в пояснительной записке.