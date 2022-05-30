В МВД предложили «платный» выезд мужчин за границу на время войны — Finance.ua

«О выезде мужчин за границу. Да, к сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда — это не запретить или разрешить. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше», — говорится в сообщении.
Запрет на выезд создает много проблем, поэтому необходимо изменить подход к регулированию выезда.
«Две истории моих знакомых. Один должен был засеять сотню тысяч гектар, но у него не было дизеля. Нашел в Румынии, но не мог отправить за ним украинцев. В результате он нанял молдаван, которые довезли в Украину, а затем переливали и доставляли на место, поскольку молдаване не хотели ехать в область с боевыми действиями. Вторая история: знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже три месяца он не может выехать и подписать договор, позволяющий спасти 300 рабочих мест», — пояснил Андрусов.
Ранее сообщалось, что 20 дней после 9 мая поток на въезд в Украину через западную ее границу превышает поток на выезд. Чистый приток в Украину за эти дни составляет 142 тысяч человек — это рекордные показатели с начала войны.