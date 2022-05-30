В МВД предложили «платный» выезд мужчин за границу на время войны — Finance.ua
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В МВД предложили «платный» выезд мужчин за границу на время войны

Сегодня 16:12Казна и Политика
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Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос для мужчин, желающих уехать за границу во время военного положения. Война затянется надолго, считает он.
Об этом советник главы МВД написал в Telegram.
«О выезде мужчин за границу. Да, к сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда — это не запретить или разрешить. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше», — говорится в сообщении.
Запрет на выезд создает много проблем, поэтому необходимо изменить подход к регулированию выезда.
«Две истории моих знакомых. Один должен был засеять сотню тысяч гектар, но у него не было дизеля. Нашел в Румынии, но не мог отправить за ним украинцев. В результате он нанял молдаван, которые довезли в Украину, а затем переливали и доставляли на место, поскольку молдаване не хотели ехать в область с боевыми действиями. Вторая история: знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже три месяца он не может выехать и подписать договор, позволяющий спасти 300 рабочих мест», — пояснил Андрусов.
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Ранее сообщалось, что 20 дней после 9 мая поток на въезд в Украину через западную ее границу превышает поток на выезд. Чистый приток в Украину за эти дни составляет 142 тысяч человек — это рекордные показатели с начала войны.
По материалам: ua.news
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