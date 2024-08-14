В Раде поддержали законопроект о создании Единого реестра для азартных игр и лотерей — Finance.ua
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В Раде поддержали законопроект о создании Единого реестра для азартных игр и лотерей

Казна и Политика
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В Раде поддержали законопроект о создании Единого реестра для азартных игр и лотерей
В Раде поддержали законопроект о создании Единого реестра для азартных игр и лотерей
Комитет по цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный законопроект, направленный на усовершенствование законодательства в сфере азартных игр и лотерей, а также на интеграцию этих отраслей в единую информационную среду Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании функционирования публичных электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере» (регистр. № 11 398 от 10.07.2024).
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Главная цель документа — оптимизация существующих реестров и приведение их в соответствие с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах».
Основные положения законопроекта:
  • Внесение изменений в Законы Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине», что обеспечит соответствие этим актам части второй статьи 26 Закона Украины «О публичных электронных реестрах».
  • Объединение существующих реестров в сфере азартных игр, включая реестры организаторов азартных игр в казино, сети Интернет и букмекерской деятельности, в один Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр. Этот реестр будет содержать информацию об организаторах, игорных заведениях, оборудовании и вебсайтах.
  • Объединение Единого реестра государственных лотерей и лицензионного реестра в лотерейной сфере в Единый реестр в лотерейной сфере, который предоставит полную информацию об операторах и государственных лотереях.
  • Введение возможности подачи заявлений и получения результатов через Единый государственный веб-портал электронных услуг.
  • Приведение законов «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине» в соответствие с Законом Украины «Об электронных коммуникациях».
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект в первом чтении, а также в целом с необходимыми технико-юридическими дополнениями.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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