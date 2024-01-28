В Раде обсуждают введение в Украине базовой военной службы вместо срочной — Finance.ua

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В Раде обсуждают введение в Украине базовой военной службы вместо срочной

Казна и Политика
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В Раде обсуждают введение в Украине базовой военной службы вместо срочной
В Раде обсуждают введение в Украине базовой военной службы вместо срочной
В парламенте обсуждается инициатива о введении в Украине базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет. Это своего рода замена нынешней срочной службы.
Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя соответствующего парламентского Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Что предлагают в Раде

Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Ее хотят заменить трехмесячной подготовкой — это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки.
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Также предлагают, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрал время, когда он готов пройти такую ​​подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение.

Для чего это нужно

По словам Чернева, такой подход позволит спланировать нагрузку на наши полигоны и центры подготовки.
«Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом, как российская федерация все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В общем, это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах», — подчеркнул народный депутат.
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Напомним, ранее военные на одной из ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450−500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается, сообщил президент Владимир Зеленский. Это может стоить Украине 500 млрд гривен.
Позже Зеленский заявил, что не видит конкретных деталей от Генштаба, чтобы потребовалась мобилизация 500 тысяч украинцев.
25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№ 10 378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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