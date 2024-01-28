В Раде обсуждают введение в Украине базовой военной службы вместо срочной — Finance.ua

В Раде обсуждают введение в Украине базовой военной службы вместо срочной Сегодня 15:36 — Казна и Политика

В Раде обсуждают введение в Украине базовой военной службы вместо срочной

В парламенте обсуждается инициатива о введении в Украине базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет. Это своего рода замена нынешней срочной службы.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя соответствующего парламентского Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Что предлагают в Раде

Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Ее хотят заменить трехмесячной подготовкой — это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки.

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Также предлагают, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрал время, когда он готов пройти такую ​​подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение.

Для чего это нужно

По словам Чернева, такой подход позволит спланировать нагрузку на наши полигоны и центры подготовки.

«Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом, как российская федерация все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В общем, это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах», — подчеркнул народный депутат.

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Напомним, ранее военные на одной из ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450−500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается, сообщил президент Владимир Зеленский. Это может стоить Украине 500 млрд гривен.

Позже Зеленский заявил , что не видит конкретных деталей от Генштаба, чтобы потребовалась мобилизация 500 тысяч украинцев.

25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№ 10 378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

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