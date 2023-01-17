В Раде хотят все деньги от национализации направлять только на военные нужды — Finance.ua
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В Раде хотят все деньги от национализации направлять только на военные нужды

Казна и Политика
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В Раде хотят все деньги от национализации направлять только на военные нужды
В Раде хотят все деньги от национализации направлять только на военные нужды
Народные депутаты Ярослав Железняк и Ярослав Юрчишин внесли в Верховную Раду законопроект № 8364 об изменениях в госбюджет на 2023 год. Речь идет об использовании средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Документ был зарегистрирован 16 января, но на момент публикации материала ни текста проекта закона, ни сопроводительных документов не было.
Железняк описал суть инициативы в Telegram. Он и его коллега предлагают, «чтобы все деньги от национализированного имущества уходили только на военные нужды», а «все остальное можно профинансировать за международные деньги».

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Нардеп отметил, что все военные расходы финансируются только «на свои» — привлекать международные средства запрещено. На эти цели направляются налоги, таможенные платежи, дивиденды, а также денежные средства от приватизации и национализации.
«По новой программе МВФ предусмотрено „Прозрачное использование денег Фонда по ликвидации последствий российской агрессии“. На 35,5 млрд грн. В прошлом году мы не дали эти деньги направить на соцэконом. В этом тоже не дадим», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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