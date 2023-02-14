В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой — Finance.ua

В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой
Масштабный сбой произошел в работе «Новой почты». Украинцы не могут ни получить, ни отправить посылки свои посылки.
«Система не работает, масштабный сбой по всей Украине. Что произошло и надолго ли это, мы не знаем», — говорится в сообщении.
При этом наблюдаются проблемы в работе мобильного приложения «Новой почты». При попытке открыть вкладку «Мои посылки» появляется сообщение: «Извините, Ваш запрос не удалось обработать. Попробуйте еще раз».
При этом ситуация не меняется даже при повторных заходах в приложение.
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