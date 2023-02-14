В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой

Фондовый рынок
357
Масштабный сбой произошел в работе «Новой почты». Украинцы не могут ни получить, ни отправить посылки свои посылки.
«Система не работает, масштабный сбой по всей Украине. Что произошло и надолго ли это, мы не знаем», — говорится в сообщении.
При этом наблюдаются проблемы в работе мобильного приложения «Новой почты». При попытке открыть вкладку «Мои посылки» появляется сообщение: «Извините, Ваш запрос не удалось обработать. Попробуйте еще раз».
При этом ситуация не меняется даже при повторных заходах в приложение.
В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.