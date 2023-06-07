В &quot;ПриватБанке&quot; произошел масштабный сбой — Finance.ua
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В "ПриватБанке" произошел масштабный сбой

Фондовый рынок
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В «ПриватБанке» произошел масштабный сбой. Из-за этого не было возможности снять средства с банкомата и рассчитаться картой, сообщили в пресс-службе банка.
«Нам известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности Приват24, сетях банкоматов и оплатах картами через торговые терминалы. Все привлеченные IT-специалисты работают над самым быстрым возобновлением стабильной работы», — говорится в сообщении.
Чуть позже в банке дополнили, что проблема уже локализована.
«Все сервисы „ПриватБанка“ работают в нормальном режиме», — сообщили в банке

ПриватБанк — последние новости

На прошлой неделе украинский «ПриватБанк» остановил прием наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания. Отмечается, что для получения таких услуг теперь нужно обращаться в кассы отделений банка. Причину остановки приёма валюты в пресс-службе не объяснили. До этого «ПриватБанк» был единственным украинским банком, принимающим иностранную валюту через терминалы.
В апреле произошел сбой в работе системы «ПриватБанка», что вызвало проблемы при осуществлении платежей.

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По материалам:
УНІАН
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