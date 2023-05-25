В "Нафтогазе" напомнили, как узнать об обновленных счетах без квитанций Сегодня 09:00 — Личные финансы

В личном кабинете на сайте «Нафтогаза» украинцы могут получить широкий спектр услуг. Кроме того, онлайн гораздо удобнее оплачивать счета за потребленный газ.

Получить доступ к личному кабинету на сайте компании, можно зайдя на сайт «Нафтогаз». И создать личный пользовательский кабинет. Для этого в верхнем правом углу на экране вашего компьютера кликните на «Личный кабинет».

Чтобы зарегистрироваться, введите номер лицевого счета и первые три буквы фамилии. Вам будет предложено пройти регистрацию через Google, Facebook или электронную почту. С первыми двумя вариантами данные вносятся автоматически.

Если зарегистрироваться по электронной почте, получите сообщение на почту с кодом. Его нужно ввести на сайте «Нафтогаза» и пароль для личного кабинета и подтвердить регистрацию, нажав кнопку «Зарегистрироваться».

Сразу после этого система предложит вам, чтобы счета и главная информация поступали в личный кабинет. Это предложение можно принять или отклонить.

Что нужно знать о новых платежках от «Нафтогаза»

В компании рассказали, что новый формат платежей касается только клиентов, которые отказались от бумажных квитанций — если же клиент выбрал печатный счет, то получит счет за потребленный газ Укрпочтой после 20 мая.

Получить счет можно также:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply, Facebook Messenger, по электронной почте (e-mail);

в терминалах самообслуживания.

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