В приложение «Резерв+» добавили возможность оформления отсрочки онлайн — Finance.ua

В приложение «Резерв+» добавили возможность оформления отсрочки онлайн Сегодня 14:20

В приложение «Резерв+» добавили возможность оформления отсрочки онлайн

Сегодня украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн через обновленную версию приложения «Резерв+». Это позволяет избежать очередей и уменьшить нагрузку на военные комиссариаты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Обновленная версия приложения уже доступна в AppStore и PlayMarket.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной погрузки.

«Самое главное — запуском онлайн-отсрочок мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, которые помогают им решать вопросы не в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кто может оформить отсрочку

Теперь сервис онлайн-отсрочок доступен для:

людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся на аспирантуре.

В последующих обновлениях будет добавлена ​​возможность оформления отсрочки для многодетных родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми.

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Как работает онлайн-отсрочка

Необходимо авторизироваться в «Резерв+» и отправить запрос. Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус отразится в электронном военном документе.

Люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения.

Студенты, аспиранты и докторанты получат отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации.

Напомним, 18 октября у «Резерв+» появился сервис рекрутинга, позволяющий найти вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

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