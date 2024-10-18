Резерв+ получил новую функцию поиска вакансий — Finance.ua

Резерв+ получил новую функцию поиска вакансий 18.10.2024, 16:00 — Личные финансы

Резерв+ получил новую функцию поиска вакансий

Как сообщили в Минобороны, в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Благодаря сотрудничеству с Lobby X, сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4 000, который ежедневно растет.

«Резерв+ становится экосистемой сервисов для военнообязанных. Которая помогает ему решать вопросы в несколько кликов. Позволяет найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения. Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбэк пользователей», отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Что это дает

Резерв+ помогает пользователям выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям. Для поиска вакансии необходимо пройти краткий тест, указав, например, наличие военного образования или область, в которой человек разбирается лучше всего.

«На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу „со своими знаниями — на своем месте“ индивидуально подберет наиболее подходящие варианты», — добавила Черногоренко.

Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или «минус» для его отклонения.

Play Market. Обновленная версия Резерв+ с сервисом рекрутинга уже доступна для загрузки в App Store

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сказала , что планы запустить автоматическое оформление отсрочек от мобилизации через «Резерв+» этой осенью для первых трех категорий, которые имеют на них право: студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, однако точные сроки их запуска не называет.

Справка Finance.ua:

Доступны три новые опции в Резерв+:

бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам);

добавлена ​​функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов;

добавлена ​​возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Напомним, приложение «Резерв+» было запущено в апреле 2024 года. Это приложение стало электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов.

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