Резерв+ получил новую функцию поиска вакансий — Finance.ua

Резерв+ получил новую функцию поиска вакансий
Как сообщили в Минобороны, в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.
Об этом говорится в сообщении министерства.
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Благодаря сотрудничеству с Lobby X, сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4 000, который ежедневно растет.
«Резерв+ становится экосистемой сервисов для военнообязанных. Которая помогает ему решать вопросы в несколько кликов. Позволяет найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения. Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбэк пользователей»,
отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Что это дает
Резерв+ помогает пользователям выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям. Для поиска вакансии необходимо пройти краткий тест, указав, например, наличие военного образования или область, в которой человек разбирается лучше всего.
«На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу „со своими знаниями — на своем месте“ индивидуально подберет наиболее подходящие варианты», — добавила Черногоренко.
Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.
Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или «минус» для его отклонения.
Обновленная версия Резерв+ с сервисом рекрутинга уже доступна для загрузки в App Store и Play Market.
Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сказала, что планы запустить автоматическое оформление отсрочек от мобилизации через «Резерв+» этой осенью для первых трех категорий, которые имеют на них право: студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, однако точные сроки их запуска не называет.
Справка Finance.ua:
Доступны три новые опции в Резерв+:
- бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам);
- добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов;
- добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.
Напомним, приложение «Резерв+» было запущено в апреле 2024 года. Это приложение стало электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов.
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