Как можно будет получить отсрочку через «Резерв+»: объяснение Минобороны — Finance.ua

Как можно будет получить отсрочку через «Резерв+»: объяснение Минобороны Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Как можно будет получить отсрочку через «Резерв+»: объяснение Минобороны

Военнообязанные украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации в приложении «Резерв+». Это можно будет сделать в несколько кликов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, эта функция улучшит жизнь граждан. Она фактически приведет к тому, что украинцам не потребуется оффлайн визит. Им не нужно будет стоять в очередях и тратить свое время.

«Поскольку людям будет дана возможность зайти в несколько кликов в приложение, отправить запрос и уже в считанные минуты, если информация об этом статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка загружается прямо в приложение, в электронный военно-учетный документ», — пояснила Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации в «Резерв+»

Электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении «Резерв+» уже в ноябре. Однако сначала они будут доступны не всем.

Как рассказали в Минобороны, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют.

Первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен для многодетных родителей.

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