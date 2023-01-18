В прошлом месяце Индия купила рекордное количество российской нефти — Finance.ua

В прошлом месяце Индия купила рекордное количество российской нефти Сегодня 06:25 — Энергетика

В прошлом месяце Индия купила рекордное количество российской нефти. Импорт в 33 раза больше, чем в 2021 году, пишет Bloomberg.

По информации от Vortexa Ltd, Индия стала третьим по величине импортером сырой российской нефти в декабре 2022 года — в среднем 1,2 миллиона баррелей в день. Это на 29% больше, чем в ноябре.

Теперь страна-агрессор является крупнейшим источником поставки нефти в Индию после того, как несколько месяцев назад обогнала Ирак и Саудовскую Аравию.

Индия воспользовалась возможностью закупки дешевой нефти, когда многие другие страны отказались от нее после российского вторжения в Украину.

Каковы причины резкого роста закупок

Резкий рост, вероятно, стал результат углубления санкций со стороны G7 и Евросоюза, включая ограничение цены в 60 долларов за баррель.

«россия, по всей видисоти, предлагала свою нефть с привлекательной скидкой индийским нефтепереработчикам, опередившим Китай как крупнейшего импортера российской нефти», — сказала Серена Хуанг, ведущий аналитик Vortexa из Азии.

Помимо Urals, Индия увеличила импорт других российских марок, таких как Arco, Sakhalin и Varandey.

Единственный минус в том, что Индия, удовлетворяя более 85% своего спроса на нефть путем импорта, становится уязвимой к нестабильности цен. Государственные нефтеперерабатывающие предприятия, которым индийское правительство не позволяло повышать цены на дизельное топливо и бензин с мая, все больше предпочитают более дешевый российский импорт.

По данным независимого ценового агентства Argus, в январе российская марка нефти Urals торговалась на уровне около 38 долларов за баррель.

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Телеканал 24 По материалам:

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