В производстве iPhone возможны сбои из-за волны COVID в Китае, — FT Сегодня 22:40 — Технологии&Авто

В производстве iPhone возможны сбои из-за волны COVID в Китае, — FT

Поскольку правительство Китая отменяет свою политику нулевой борьбы с COVID-19, бизнес Apple находится под угрозой. В компании предупреждают о растущем риске месячных сбоев в производстве iPhone.

Об этом сообщает Financial Times

По данным издания, эксперты из цепочки поставок Apple предупреждают о растущем риске месячных сбоев в производстве iPhone.

После ослабления Китаем ограничений по COVID-19, в стране за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения. Это приводит к потенциальной нехватке работников на заводах по изготовлению комплектующих или сборочных фабриках по всей стране.

«Мы должны наблюдать, как прогулы влияют на многие операции, не только на заводах, но и на складах, в распределительных, логистических и транспортных объектах», — сказала исполнительный директор группы Resilinc Биндия Вакил.

После начавшейся в октябре вспышки COVID-19 компании Apple пришлось больше месяца бороться с хаосом на мегафабрике своего главного монтажника Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, известной как «iPhone City».

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