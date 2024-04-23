В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Finance.ua
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В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник

Кредит&Депозит
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В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник
В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник
К программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua присоединился новый участник — МТБ Банк.
Так, например, ставка по депозиту на год в МТБ Банке составляет 13%, а дополнительный бонус к нему — 0,5% от вклада.

Как получить бонус

Согласно правилам, в акции принимают участие депозиты «Срочный» и «Пенсионный» на сроки 3−12 месяцев в гривне.
Требования к вкладам:
  • Минимальная сумма вклада: вклад «Пенсионный» — 50 000 грн, вклад «Срочный» — 100 000 гривен;
  • Минимальный срок — от 84 дней;
  • Выплата процентов — ежемесячно;
  • Оформленные через отделение банка или онлайн через приложение МТБ360 (вклад «Пенсионный» можно оформить только в отделении банка);
  • Оформленные клиентами, у которых нет действующих вкладов и/или не было вкладов в банке за последние 30 дней до подачи заявки.
Отметим, что в акции не участвуют депозиты:
  • Открытые до подачи заявки или после ее окончания;
  • В случае указания недостоверных данных;
  • Не соответствующие условиям акции;
  • Клиентов, у которых есть действующие вклады или были вклады в течение 30 дней до подачи заявки.
Подробнее об условиях можно узнать здесь.
По материалам:
Finance.ua
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