В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Finance.ua

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник
С 14 марта в программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua появился новый участник — RwS bank (РВС Банк).
Что нужно знать о новом участнике?
Участие в программе примут депозиты со следующими критериями:
- валюта — гривна;
- минимальная сумма вклада — 50 тыс. грн;
- срок вклада — 12 месяцев (все виды);
- оформленные через отделение банка.
Кроме того, возможна пролонгация вклада, а выплата процентов производится в конце срока.
В акции не участвуют депозиты:
- с суммой вклада менее 50 тыс. грн;
- открытые до подачи заявки или после ее окончания;
- оформленные клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшие вклады в банке за последние 14 дней до подачи заявки в банк;
- не соответствующие условиям акции.
Подробнее об условиях можно узнать здесь.
Ставка по депозиту на год в RwS bank составляет 16,5%, а бонус к нему — 0,35% от вклада.
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