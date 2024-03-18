В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Finance.ua

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник Сегодня 14:41 — Кредит&Депозит

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник

С 14 марта в программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua появился новый участник — RwS bank ( РВС Банк ).

Что нужно знать о новом участнике?

Участие в программе примут депозиты со следующими критериями:

валюта — гривна;

минимальная сумма вклада — 50 тыс. грн;

срок вклада — 12 месяцев (все виды);

оформленные через отделение банка.

Кроме того, возможна пролонгация вклада, а выплата процентов производится в конце срока.

В акции не участвуют депозиты:

с суммой вклада менее 50 тыс. грн;

открытые до подачи заявки или после ее окончания;

оформленные клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшие вклады в банке за последние 14 дней до подачи заявки в банк;

не соответствующие условиям акции.

Подробнее об условиях можно узнать здесь.

Ставка по депозиту на год в RwS bank составляет 16,5%, а бонус к нему — 0,35% от вклада.

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