В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Finance.ua
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В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник

Кредит&Депозит
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В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник
В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник
С 14 марта в программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua появился новый участник — RwS bank (РВС Банк).

Что нужно знать о новом участнике?

Участие в программе примут депозиты со следующими критериями:
  • валюта — гривна;
  • минимальная сумма вклада — 50 тыс. грн;
  • срок вклада — 12 месяцев (все виды);
  • оформленные через отделение банка.
Кроме того, возможна пролонгация вклада, а выплата процентов производится в конце срока.
В акции не участвуют депозиты:
  • с суммой вклада менее 50 тыс. грн;
  • открытые до подачи заявки или после ее окончания;
  • оформленные клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшие вклады в банке за последние 14 дней до подачи заявки в банк;
  • не соответствующие условиям акции.
Подробнее об условиях можно узнать здесь.
Ставка по депозиту на год в RwS bank составляет 16,5%, а бонус к нему — 0,35% от вклада.

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По материалам:
Finance.ua
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