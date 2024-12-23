В продажу поступает новый рамный внедорожник Toyota (фото) — Finance.ua

В продажу поступает новый рамный внедорожник Toyota (фото) Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

В продажу поступает новый рамный внедорожник Toyota (фото)

Новый Toyota 4Runner шестого поколения выходит на рынок. Продажи рамного внедорожника стартуют в начале 2025 года.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Первоначально новый Toyota 4Runner будут продавать в США. Там его цена стартует от 40 770 долларов, то есть авто лишь на 65 долларов дороже модели предыдущего поколения.

Вместе с тем внедорожник Toyota богаче оснащен — в базе теперь есть бесключевой доступ, цифровой щиток приборов, 8-дюймовый тачскрин, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Внедорожный вариант TRD Sport за $47 250 добавляет климат-контроль, подогрев сидений и беспроводную зарядку для смартфонов. Самый роскошный Toyota 4Runner Platinum за $62 860 получил проекцию на лобовое стекло, мощную акустику JBL, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляцию передних сидений, подогрев руля и задних кресел.

Впрочем, самым дорогим является не он, а экстремальные Toyota 4Runner Trailhunter и TRD Pro за $66 900 для тяжелого бездорожья. Они получили усиленную подвеску, внедорожные шины и дополнительную защиту днища.

Внедорожник является более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser Prado 250, цена которого в США только стартует от 56 450 долларов (а в Украине — от $58 000). Две модели построены на одной рамной платформе, и двигатели на американском рынке им предлагают одинаковые — 2,4-литровую бензиновую турбочетверку на 282 к.с. и 326-сильную гибридную установку.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.