В процессе восстановления Украины хотят принять участие почти 2,5 тысячи компаний из Польши — Finance.ua

В процессе восстановления Украины хотят принять участие почти 2,5 тысячи компаний из Польши Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Польша является одним из ближайших союзников Украины во время войны и нашим главным торговым партнером с объемом экспорта/импорта за 7 месяцев 2023 года в 3 млрд долларов.

Варшава одна из самых активных лоббистов вступления Украины в ЕС и НАТО, немало помогла нам с вооружением, техникой и гуманитарной помощью с самого начала полномасштабной агрессии рф. Польша также приняла миллионы украинских беженцев, предложив жилье, социальные выплаты и возможность работы.

Несмотря на военное положение и многочисленные обстрелы российскими агрессорами гражданской инфраструктуры Украины, около 600 польских компаний остались работать в Украине, уплачивая налоги и поддерживая социальные инициативы. Некоторые уже планируют расширять свои инвестиции. Поэтому за последние 3 месяца правительство и Сейм Польши разработали и приняли законопроект о страховании инвестиций в Украине. Соответствующий закон уже подписан Президентом Польши А. Дудой и реализуется на практике.

В процессе восстановления Украины хотят принять участие почти 2,5 тысячи компаний, которые сообщили о своей готовности Польскому агентству инвестиций и торговли. Исходя из контактов и обсуждений, проведенных польской и украинской стороной, похоже, что таких предпринимателей будет гораздо больше.

Об этом стало известно по результатам Конгресса по восстановлению Украины «Common Future» в Познани. Организаторами стали партнеры Украинского союза промышленников и предпринимателей — Польско-украинская хозяйственная палата, Ягеллонский клуб и т. д. за поддержку Правительства Польши и персональное участие президента А.Дуды.

В мероприятии приняли участие не только польские, но и украинские предприниматели, представители компаний из других стран, а также польской государственной администрации и европейских институций, которые будут создавать механизмы финансирования восстановления Украины.

Украинский бизнес представляла делегация УСПП, а президент УСПП Анатолий Кинах стал спикером Конгресса.

«Народная дипломатия и коммуникация между бизнесом двух стран очень важная составляющая нашего совместного развития как современных европейских государств. Уверены, что нам нужно пытаться в объективных вопросах защиты национальных экономических интересов решать все конструктивным путем», — подчеркнул Анатолий Кинах.

Украинский союз промышленников и предпринимателей принял участие в совместном заявлении польского и украинского бизнеса, которые на фоне трудностей с экспортом зерновых подтвердили высокий уровень взаимодоверия и желания развивать торгово-экономические отношения, работать над существующими и запускать новые проекты.

Стороны полностью разделяют мнение, что восстановление Украины должно осуществляться на принципах транспарентности процессов, современных стандартах, жесткого противодействия коррупции.

Важен обмен опытом. Польша накопила большой опыт в тех секторах, которые будут нуждаться в новых инвестициях в Украине. Это и жилищное строительство, и энергетический сектор, связанный с зеленой энергетикой, и водная, автомобильная, железнодорожная или гидротехническая инфраструктура.

Заместитель министра фондов и региональной политики, уполномоченный Совета по вопросам польско-украинского сотрудничества в сфере развития Ядвига Эмилевич сообщила о стремлении экономического присутствия Польши в Украине, чтобы «процесс послевоенного восстановления Украины стал возможностью развития новых форм сотрудничества для польских компаний».

С другой стороны, понятно, что тесная экономическая кооперация уже идет. Ведь, по данным Кабмина, сейчас в Польше работают 29 тыс. предприятий, где хотя бы один из совладельцев — украинец. Большинство из них зарегистрировалось после начала полномасштабной агрессии рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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