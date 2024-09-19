В приложении NovaPay добавили новые функции для ФЛП — Finance.ua

В приложении NovaPay добавили новые функции для ФЛП
В мобильном приложении NovaPay доступны новые возможности для физических лиц-предпринимателей: выдача доверенностей к счету и внесение/снятие наличных с него в отделениях Новой почты.
Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.
В приложении можно оформить пять видов электронных доверенностей к счету ФЛП:
- для бухгалтера с правом подписи;
- для бухгалтера без права подписи;
- для пополнения счета наличными;
- для снятия со счета наличных денег;
- для пополнения и снятия со счета наличных денег.
С электронной доверенностью бухгалтер сможет создавать и подписывать платежные инструкции, формировать выписки и отчеты, просматривать историю сделок по счету и видеть реквизиты.
Кроме того, для ФЛП добавили возможность вносить и снимать наличные деньги со счета в отделениях Новой почты со штрихкодом в приложении NovaPay. Услугой могут воспользоваться как доверенные лица, так и сами ФЛП, имеющие счет в NovaPay.
Тарифы
До 26 сентября на все услуги внесения и снятия наличных действует акционная ставка — 0% на комиссии.
Затем будут действовать следующие тарифы:
- все операции со средствами, поступившими в качестве наложенного платежа, — без комиссий;
- операции со средствами, не являющимися зачислением наложенного платежа: все транзакции и снятие наличных до 100 тыс. грн — без комиссий, сверх этой суммы — на снятие наличных комиссия 0.5%, однако не менее 15 грн, перевод на другой банк — 0.5%, минимум — 2 грн, максимум — 15 грн.
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