В Porsche учредили стартап для мгновенной диагностики состояния электромобилей — Finance.ua

В Porsche учредили стартап для мгновенной диагностики состояния электромобилей Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

В Porsche учредили стартап для мгновенной диагностики состояния электромобилей

Компания Porsche AG в партнерстве с венчурной лабораторией UP.Labs основала стартап Pull Systems.

Расположенный в Лос-Анджелесе, он будет разрабатывать решения для машинного обучения для сбора и анализа данных от транспортных средств.

Интеллектуальная платформа Pull Systems поможет быстро и легко получить важную информацию об автомобиле, например оценить состояние аккумулятора или силовой электроники. Ожидается, что более качественные данные от стартапа будут полезны для производителей транспортных средств.

О запуске стартапа Pull Systems объявила компания Southwest. Команда экспертов по автопромышленности работает в Калифорнии и Германии с 2022 года, однако создание стартапа также предусматривает получение разрешений от компетентных антимонопольных органов.

Porsche впервые сотрудничает с американской компанией UP.Labs — венчурной лабораторией в области мобильности инвестиционной компании UP.Partners.

«Партнерство по UP.Labs поможет Porsche расширить свою цифровую экосистему. Цифровой опыт Porsche будет укреплен, а компания будет еще теснее сотрудничать с международными талантами и их ноу-хау», — убежден Лутц Мешке, заместитель председателя Исполнительного совета и член Исполнительного Совета по финансам и ІТ.

Pull Systems — первая из этих компаний, и ее первый раунд размещения ценных бумаг возглавит UP.Partners.

Главная задача Pull Systems — установка новых стандартов в аналитике на основе данных для улучшения качества продуктов.

Компания Porsche AG с 2016 года является активным участником экосистемы стартапов и сотрудничает со многими компаниями. Международные стартапы часто специализируются на конкретных проблемах и находят инновационные решения, помогающие трансформировать автомобильную промышленность.

Pull Systems и другие будущие стартапы от UP.Labs и Porsche создадут новые бизнес-модели: хотя для стартапов и будет полезна кооперация с Porsche, в целом они будут масштабироваться на свободном рынке. UP.Labs как часть экосистемы UP.Partners входит в состав UP.Ventures и UP.Summit.

«Важно не только запускать проекты по инновационным технологическим разработкам, но и думать о стоящей за ними бизнес составляющей, — говорит Джон Куольт, основатель и генеральный директор UP.Labs. — Я с нетерпением жду нового вызова по развитию Pull Systems вместе с Porsche и UP.Labs. Мы объединим наши компетенции для эффективной трансформации будущей мобильности».

Porsche постоянно работает над расширением экосистемы стартапов для увеличения инновационной силы и получения новых современных решений.

Кроме UP.Labs, сосредоточенной на работе с ключевыми стратегическими вопросами, в экосистему входят: подразделение венчурного капитала Porsche Ventures для инвестиций в потенциально сильные стартапы, технологическое и цифровое подразделение Porsche Digital — Forward 31. Это создает портфолио потенциально мощных стартапов для охвата целевых групп и развития цепи по созданию добавленной стоимости вне автомобильного бизнеса.

Также среди стартапов и программа APX акселератор — совместное предприятие с Axel Springer — направлено на дальнейшее развитие стартапов, еще находящихся на ранних стадиях работы.

AvtoDream По материалам:

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