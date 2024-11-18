В понедельник в некоторых областях будут действовать графики отключения электроэнергии — Finance.ua

В понедельник в некоторых областях будут действовать графики отключения электроэнергии Сегодня 10:10 — Энергетика

В понедельник в некоторых областях будут действовать графики отключения электроэнергии

В понедельник, 18 ноября, в Украине будут вводиться графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

С 06:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

В «Укрэнерго» объяснили, что ограничения временные из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — добавили в компании.

График отключений можно посмотреть на сайте и на официальных страницах оператора системы распределения.

Где не будут действовать графики

Графики не будут действовать в Закарпатской, Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

«Прикарпатьеоблэнерго» сообщило , что по распоряжению «Укрэнерго», графики отключения света в Ивано-Франковской области отменены до отдельного распоряжения.

В «Закарпатьеоблэнерго» также сообщили, что по распоряжению «Укрэнерго» 18 ноября графики почасовых отключений применять не будут.

В то же время во Львовской области отключений электроэнергии почти не было — только у одной очереди на час — с 6 до 7 утра. По графику в течение суток отключения не прогнозируются

В 07:45 поступила команда НЭК «Укрэнерго» в «Волыньоблэнерго» на отмену отключения для всех очередей на 18 ноября.

Отключения света отменены и в Тернопольской области.

Напомним, утром в воскресенье, 17 ноября, российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы прозвучали сразу в нескольких городах и регионах — в частности, в Киеве, Одессе, Николаеве, Запорожье, на Днепропетровщине и Черкасщине. Из-за атаки есть погибшие и раненые, в стране применялся режим экстренных отключений электроэнергии.

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