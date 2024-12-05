В полиции выступают за существенное повышение штрафов за превышение скорости — Finance.ua

В полиции выступают за существенное повышение штрафов за превышение скорости Сегодня 20:45 — Личные финансы

В полиции выступают за существенное повышение штрафов за превышение скорости

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий считает действующие штрафы за превышение скорости неактуальными и требующими существенного повышения.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Штраф должен быть таким, чтобы вам было дискомфортно. Тогда это будет иметь воспитательное влияние. Если вам комфортно, то это значит, что воспитательного влияния никакого нет. То есть, если мы поднимаем вопрос, чтобы люди не нарушали, опасаясь ответственности, то этот штраф должен быть больше. За первое нарушение ранее предлагалось 510 гривен, но это было до полномасштабной войны, и за нарушение свыше 50 км/ч предлагалось 3600 гривен. Более того, мы также подавали законопроект о градации: 20 км/ч, 50 км/ч и более 100 км/ч. И там штрафы соответственно растут, потому что на данный момент у нас бывают нарушения скоростного режима и на более 100 км/ч. Например, кто-то едет 160 км/ч по городу — это же нарушение скорости на более 100 км/ч. Можно 50 км/ч., а он едет 160 км/ч. Поэтому, конечно, штрафы должны быть выше», — считает Билошицкий.

Руководитель патрульной полиции считает, что минимальные штрафы за превышение скорости должны составлять более 500 гривен.

«Это очень дискуссионный вопрос. Как только мы говорим о повышении штрафов, все говорят, что и так нет у людей денег, но контраргумент в этой дискуссии очень простой, особенно что касается скорости. Скорость, особенно на более 50 км/ч, трудно нарушить нечаянно. Вопрос в том, что никто не заставляет вас нарушать. Не нарушайте и не платите. Есть водители, которые ездят десятки лет и ничего не нарушают. Но, к большому сожалению, что я наблюдаю на дороге — кто-то едет 50 км/ч. в городе, соблюдает правила, а его обгоняют, ему сигналят и так далее. Это же неправильно», — сказал Билошицкий. Он добавил, что это потому, что в стране очень высокая толерантность к нарушениям правил дорожного движения. «И получается такая ситуация, что у нас многие говорят: «Ну, нарушил. Да и друг нарушил, ну, бывает». Мне очень интересна ситуация, если брать управление в состоянии опьянения. Сидит компания, выпивает, а потом провожает человека, который садится за руль авто в состоянии опьянения. Ну, это же ненормально. Кто-то должен сказать: «Друг, что же ты делаешь?», — подчеркнул первый заместитель начальника патрульной полиции.

Українські Новини По материалам:

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