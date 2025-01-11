В полиции опровергли информацию об автоматических штрафах за отсутствие автогражданки — Finance.ua

В полиции опровергли информацию об автоматических штрафах за отсутствие автогражданки Сегодня 10:19 — Личные финансы

В полиции опровергли информацию об автоматических штрафах за отсутствие автогражданки

В последнее время в сети распространяется информация о якобы внедрении системы автоматической фиксации штрафов за отсутствие страхового полиса у водителей. Однако это неправда.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Почему это пока невозможно

Отсутствие законодательной базы. По словам Билошицкого, на сегодняшний день нет законодательных оснований для применения системы автофиксации относительно именно этого правонарушения.

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Для этого необходимы изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие нормативно-правовые акты, которые будут регулировать этот вопрос, где необходимо предусмотреть возможность фиксации этого правонарушения.

Техническая неготовность системы. Система автофиксации пока не адаптирована для выявления подобных нарушений.

Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно.

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О начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме граждан уведомят заранее из официальных источников.

Однако полиция может фиксировать отсутствие страхового полиса при остановке транспортного средства.

Так что оформление «автогражданки» остается обязательным. Билошицкий подчеркнул, что это не только требование закона, но и залог вашей безопасности.

Справка Finance.ua:

в 2024 году сумма начисленных страховых возмещений по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) увеличилась на 27,5%, почти достигнув 3,5 миллиарда гривен;

с 2025 года вступает в силу новый закон об ОСАГО. Суммы страховых выплат существенно растут, хоть и поэтапно — часть из них привязана к дате окончания войны, однако с 1 января 2025 г. вступает в силу норма об увеличении основных страховых выплат.

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