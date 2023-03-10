В Польше упростили процедуру транзита украинской агропродукции в порты — Finance.ua

В Польше упростили процедуру транзита украинской агропродукции в порты Сегодня 09:33

С четверга, 9 марта, для украинской агропродукции, которая следует транзитом через Польшу в польские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или в другие страны, отменили ветеринарный контроль.

Украина и Польша договорились об отмене ветеринарного контроля для украинской агропродукции, которая транзитом направляется в другие страны, накануне во время встречи Министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и Вице-премьер-министра, Министра сельского хозяйства и развития села Республики Польша Генрика Ковальчика.

Упрощенная процедура будет действовать во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе, работающих на пропуск грузового транспорта.

А также товар не будет подлежать ветеринарному контролю, если он перевозится железнодорожным транспортом и в накладной (SMGS или CIM или CIM/SMGS) будет указан получатель, находящийся в порту Гданьск, Гдыня, Свиноуйце, Щецин или в других странах членах ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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