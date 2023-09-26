В Польше резко дорожает LPG — Finance.ua

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В Польше резко дорожает LPG

Технологии&Авто
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В Польше резко дорожает LPG
В Польше резко дорожает LPG
Увеличение стоимости газа в балтийских портах и ​​рост котировок на белорусско-польской границе на фоне ограниченного предложения российского ресурса способствовало удорожанию на внутреннем рынке Польши.
За прошедшую неделю цены на автомобильные партии ПБТ, предлагаемые полугосударственным концерном Orlen с терминалов в Плоцке и Сокулке, выросли на 280−330 зл./т ($67−78/т), до 2 890−2 960 зл./т ($668 -684/т). Стоимость пропана из этих базисов увеличилась на 230−520 зл./т ($56−123/т) до 3710−3830 зл./т ($857−884/т).
Участники польского рынка сообщают, что сейчас продукт с востока поступает в ограниченном количестве. Согласно их данным, за две декады сентября из россии и Казахстана в направлении Польши было отгружено всего около 20 тыс. тонн сжиженного газа, это втрое меньше, чем обычно поставляется через белорусско-польскую границу.
Следствием дефицита российского продукта на польском рынке стал рост спроса на западный ресурс. В конце прошлой недели трейдеры сообщали, что продавали на внутренний рынок автомобильные партии ПБТ с терминалов в Славкуве и Петркув-Требунальском за $750−780/т, это на $20−35/т выше цен предложений из этих базисов для украинских покупателей.
На украинском рынке пока достаточно сжиженного газа. Но в октябре по мере истощения запасов отечественным компаниям придется конкурировать с польскими потребителями в закупках ресурса. Напомним, на прошлой неделе автомобильные партии ПБТ на польско-украинской границе обошлись в $735−797/т.
По материалам:
Телеканал 24
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