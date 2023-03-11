В Польше подорожал проезд по важной автомагистрали — Finance.ua
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В Польше подорожал проезд по важной автомагистрали

Личные финансы
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С 9 марта водители легковых автомобилей будут платить на 28 злотых (+7,7%) больше прежнего за каждый из трех участков автострады А2 между Новым Томышлем и Конином.
Проезд всего 149-километрового участка будет стоить 84 злотых вместо 78 злотых, как было раньше, то есть за каждый пройденный километр придется заплатить 0,56 злотых.
Предыдущее повышение произошло в сентябре 2022 года. До него за весь участок между Новым Томышлем и Конином нужно было заплатить 75 злотых.
Водителям больших автомобилей придется платить гораздо больше. Автомобили с двумя осями с прицепами будут платить 129 злотых, водители трехосных автомобилей будут платить 198 злотых, а те, кто едет в грузовиках с более чем тремя осями и трехосными автомобилями с прицепами, уплатят 300 злотых.
А пассажиры, путешествующие на мотоциклах, будут платить меньше прежнего, для них выделят отдельную ценовую категорию. Они будут платить 14 злотых за каждый из трех платных участков, то есть 42 злотых за весь участок между Новым Томышлем и Конином.
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Участок автомагистрали A2, который также является кольцевой дорогой Познани между развязками Poznań Zachód и Poznań Wschód, останется бесплатным.

Почему подняли цены

Изменение цен продиктовано ростом стоимости текущего содержания, стоимости финансирования — обслуживания кредитов и стоимости текущих и планируемых инвестиций. Рост цен на материалы и услуги в разных отраслях экономики фиксирует самые высокие показатели в истории.
В январе 2023 года рост инфляции в Польше достиг невиданного за 26 лет уровня — 17,2% по сравнению с прошлым годом. Рост цен на услуги и энергоносители, включая повышение цен на энергоносители на 34% каждый год, значительно увеличивает расходы на содержание автомагистралей.
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По материалам:
Телеканал 24
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