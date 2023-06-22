В Польше подготовили закон о страховании грузов для Украины — Finance.ua

В Польше подготовили закон о страховании грузов для Украины
Власти Польши подготовили закон, который позволит расширить страхование и защиту грузов, следующих в и из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Польши в Twitter.
Как рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау, данный закон касается также защиты инвестиционной деятельности. А на его основе будет создана программа восстановления Украины.
Известно, что страхование груза можно будет сделать через польское экспортное кредитное агентство KUKE.
Также в случае принятия закона россия не сможет помешать польско-украинским торговым отношениям, а Украина проложит себе широкий путь в Евросоюз.
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