В Польше подготовили закон о страховании грузов для Украины — Finance.ua

В Польше подготовили закон о страховании грузов для Украины Сегодня 09:46

Власти Польши подготовили закон, который позволит расширить страхование и защиту грузов, следующих в и из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Польши в Twitter.

Как рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау, данный закон касается также защиты инвестиционной деятельности. А на его основе будет создана программа восстановления Украины.

Известно, что страхование груза можно будет сделать через польское экспортное кредитное агентство KUKE.

Также в случае принятия закона россия не сможет помешать польско-украинским торговым отношениям, а Украина проложит себе широкий путь в Евросоюз.

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