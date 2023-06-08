В Польше начали нанимать сотрудников в виртуальной реальности — Finance.ua

В Польше начали нанимать сотрудников в виртуальной реальности Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski устроил в метавселенной мероприятие для пользователей, стремящихся устроиться на работу в учреждение. Это первое мероприятие по найму сотрудников в метавселенной в Польше и одно из первых в мире.

По словам представителей банка, PKO хочет расширить свое присутствие в децентрализованных метавселенных, таких как Decentraland и The Sandbox. Банк стремится построить VR-модели своих отделений, чтобы расширить возможность операций в виртуальном мире.

Самые активные участники мероприятия смогли получить возможность записаться на личное собеседование с рекрутерами PKO. В преддверии мероприятия представитель банка Катажина Мотельска объяснила, что компания постоянно ищет новые формы контакта с кандидатами, метавселенные — не исключение.

PKO Bank Polski является лидером мобильного банкинга в Польше, обслуживая почти 12 млн клиентов, в том числе с помощью мобильного приложения IKO, которое было активировано 7,4 млн раз.

Многие банки активно исследуют возможности метавселенных. Инвестиционная компания Fidelity Investments и банк HSBC в конце 2022 года подали заявки в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) на регистрацию товарных знаков, связанных с NFT, метавселенными и Web3.

Крупнейший банк Японии MUFG, управляющий активами на $3,3 трлн, в прошлом году открыл подразделение в метавселенной, чтобы привлечь молодую аудиторию и познакомить ее с работой банка.

noworries По материалам:

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