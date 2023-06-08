В Польше начали нанимать сотрудников в виртуальной реальности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше начали нанимать сотрудников в виртуальной реальности

Технологии&Авто
40
Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski устроил в метавселенной мероприятие для пользователей, стремящихся устроиться на работу в учреждение. Это первое мероприятие по найму сотрудников в метавселенной в Польше и одно из первых в мире.
По словам представителей банка, PKO хочет расширить свое присутствие в децентрализованных метавселенных, таких как Decentraland и The Sandbox. Банк стремится построить VR-модели своих отделений, чтобы расширить возможность операций в виртуальном мире.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Самые активные участники мероприятия смогли получить возможность записаться на личное собеседование с рекрутерами PKO. В преддверии мероприятия представитель банка Катажина Мотельска объяснила, что компания постоянно ищет новые формы контакта с кандидатами, метавселенные — не исключение.
PKO Bank Polski является лидером мобильного банкинга в Польше, обслуживая почти 12 млн клиентов, в том числе с помощью мобильного приложения IKO, которое было активировано 7,4 млн раз.
Место для вашей рекламы
Многие банки активно исследуют возможности метавселенных. Инвестиционная компания Fidelity Investments и банк HSBC в конце 2022 года подали заявки в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) на регистрацию товарных знаков, связанных с NFT, метавселенными и Web3.
Крупнейший банк Японии MUFG, управляющий активами на $3,3 трлн, в прошлом году открыл подразделение в метавселенной, чтобы привлечь молодую аудиторию и познакомить ее с работой банка.

Пять «технологий будущего», которые используют банки 🧐

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.