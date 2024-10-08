В ПФУ назвали условия выхода на пенсию в 60 лет в октябре — Finance.ua

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В ПФУ назвали условия выхода на пенсию в 60 лет в октябре

Казна и Политика
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В ПФУ назвали условия выхода на пенсию в 60 лет в октябре
В ПФУ назвали условия выхода на пенсию в 60 лет в октябре
В октябре текущего года выйти на заслуженный отдых в 60 лет могут только те граждане, которые накопили не менее 31 года страхового стажа.
Об этом напоминает ПФУ.
В этом году право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Вопрос выхода на пенсию зависит от приобретенного лицом страхового стажа (ст. 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
По нормам пенсионного законодательства, в 2024 году выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут исключительно те украинцы (как мужчины, так и женщины), у которых за время трудовой деятельности накопилось не менее 31 года стажа. В противном случае придется ждать до 63 или 65 лет.
Количество стажа для выхода на пенсию в октябре 2024 года:
  • 60 лет — от 31 года страхового стажа;
  • 63 года — от 21 до 31 года страхового стажа;
  • 65 лет — от 15 до 21 года страхового стажа.
Напомним, законодательство Украины предусматривает несколько категорий пенсионеров, которые могут получить дополнительные ежемесячные выплаты к основной пенсии. Их можно разделить на несколько основных групп:
  • возрастные;
  • статусные;
  • за дополнительный стаж;
  • за содержание несовершеннолетних детей и неработающих родственников;
  • за донорство.
Некоторые из этих выплат предназначаются автоматически, в то время как для получения доплат определенных категорий необходимо вносить в ПФУ дополнительные документы. Например, прибавка за достижение определенного возраста добавляется к основной пенсии в автоматическом режиме, тогда как о наличии нетрудоспособных иждивенцев или получении определенного статуса следует уведомлять отдельно.
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Справка Finance.ua:

  • Пенсию гражданам назначают с даты обращения за ней.
  • При отсутствии в 65 лет страхового стажа в 15−20 лет, гражданин не будет иметь права на пенсионную выплату. В таком случае назначают социальное пособие (соцпенсия по возрасту).
  • Размер социального пособия составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Кто может получить доплату к пенсии

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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