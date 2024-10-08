В ПФУ назвали условия выхода на пенсию в 60 лет в октябре — Finance.ua

В ПФУ назвали условия выхода на пенсию в 60 лет в октябре Сегодня 19:33 — Казна и Политика

В ПФУ назвали условия выхода на пенсию в 60 лет в октябре

В октябре текущего года выйти на заслуженный отдых в 60 лет могут только те граждане, которые накопили не менее 31 года страхового стажа.

Об этом напоминает ПФУ

В этом году право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Вопрос выхода на пенсию зависит от приобретенного лицом страхового стажа (ст. 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

По нормам пенсионного законодательства, в 2024 году выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут исключительно те украинцы (как мужчины, так и женщины), у которых за время трудовой деятельности накопилось не менее 31 года стажа. В противном случае придется ждать до 63 или 65 лет.

Количество стажа для выхода на пенсию в октябре 2024 года:

60 лет — от 31 года страхового стажа;

63 года — от 21 до 31 года страхового стажа;

65 лет — от 15 до 21 года страхового стажа.

Напомним, законодательство Украины предусматривает несколько категорий пенсионеров, которые могут получить дополнительные ежемесячные выплаты к основной пенсии. Их можно разделить на несколько основных групп:

возрастные;

статусные;

за дополнительный стаж;

за содержание несовершеннолетних детей и неработающих родственников;

за донорство.

Некоторые из этих выплат предназначаются автоматически, в то время как для получения доплат определенных категорий необходимо вносить в ПФУ дополнительные документы. Например, прибавка за достижение определенного возраста добавляется к основной пенсии в автоматическом режиме, тогда как о наличии нетрудоспособных иждивенцев или получении определенного статуса следует уведомлять отдельно.

Справка Finance.ua:

Пенсию гражданам назначают с даты обращения за ней.

При отсутствии в 65 лет страхового стажа в 15−20 лет, гражданин не будет иметь права на пенсионную выплату. В таком случае назначают социальное пособие (соцпенсия по возрасту).

Размер социального пособия составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

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