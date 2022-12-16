В ПФ сообщили, учитывается ли помощь от международных организаций при расчете субсидий — Finance.ua

В ПФ сообщили, учитывается ли помощь от международных организаций при расчете субсидий Сегодня 15:15 — Личные финансы

Во время военного положения многие украинцы получили денежное пособие от различных международных организаций — ООН, ЮНИСЕФ, Эстонского совета, Норвежского совета и т.д. Несмотря на такую финансовую поддержку, эти граждане имеют право на назначение субсидии.

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, при расчете субсидии денежное пособие от международных организаций не учитывают.

Кроме этого, в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете субсидии не включают социальные выплаты, в частности:

— пособие на проживание внутренне перемещенным лицам; — компенсацию затрат на временное размещение внутренних переселенцев, переместившихся во время военного положения.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 20.07.2020 № 632 «Некоторые вопросы выплаты государственного социального пособия».

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