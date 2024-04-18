В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5% — Finance.ua
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В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5%

Криптовалюта
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В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5%
В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5%
В I квартале 2024 года крипторынок отличился приростом, согласно отчету экспертов CoinGecko. Капитализация сегмента выросла на 64,5%, достигнув максимума этого периода в $2,9 трлн в марте.
В целом, капитализация увеличилась на $1,1 трлн. В отчете отмечено, что это почти вдвое превышает прирост IV квартала 2024 года — $0,61 трлн.
Как видно из графика ниже, показатель стал увеличиваться с конца января 2024 года. В этот период приток капитала в сектор спотовых биткоин-ETF, одобренных 10 января, существенно возрос.
В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5%
Этот тезис подтверждают данные с платформы SoSo Value. Как видно на диаграмме ниже, восходящий тренд начался в конце января и продолжался вплоть до середины марта, когда показатель капитализации достиг промежуточного максимума:
В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5%
Эксперты CoinGecko отметили, что объем активов под управлением (AUM) этих фондов вырос до $55,1 млрд. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) по-прежнему контролирует наибольшую долю, однако iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) существенно сократили разрыв с этим продуктом:
В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5%
Биткоин, со своей стороны, в I квартале 2024 года отметился приростом в 68,8%, согласно отчету CoinGecko. Эксперты сервиса отметили, что актив обновил исторический максимум на уровне $73 098, в то время как в данный момент цена достигла $73 650.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
incrypted
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