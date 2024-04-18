В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5% — Finance.ua

В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5% Сегодня 04:37 — Криптовалюта

В первом квартале 2024 года капитализация крипторынка выросла на 64,5%

В I квартале 2024 года крипторынок отличился приростом, согласно отчету экспертов CoinGecko. Капитализация сегмента выросла на 64,5%, достигнув максимума этого периода в $2,9 трлн в марте.

В целом, капитализация увеличилась на $1,1 трлн. В отчете отмечено, что это почти вдвое превышает прирост IV квартала 2024 года — $0,61 трлн.

Как видно из графика ниже, показатель стал увеличиваться с конца января 2024 года. В этот период приток капитала в сектор спотовых биткоин-ETF, одобренных 10 января, существенно возрос.

Этот тезис подтверждают данные с платформы SoSo Value. Как видно на диаграмме ниже, восходящий тренд начался в конце января и продолжался вплоть до середины марта, когда показатель капитализации достиг промежуточного максимума:

Эксперты CoinGecko отметили, что объем активов под управлением (AUM) этих фондов вырос до $55,1 млрд. Grayscale Bitcoin Trust ETF (G BTC ) по-прежнему контролирует наибольшую долю, однако iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) существенно сократили разрыв с этим продуктом:

Биткоин, со своей стороны, в I квартале 2024 года отметился приростом в 68,8%, согласно отчету CoinGecko. Эксперты сервиса отметили, что актив обновил исторический максимум на уровне $73 098, в то время как в данный момент цена достигла $73 650.

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