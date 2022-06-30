В Пенсионном фонде напомнили, кто может выйти на пенсию в 55 лет — Finance.ua

В Пенсионном фонде напомнили, кто может выйти на пенсию в 55 лет
Отдельные категории работников железнодорожного транспорта имеют право на пенсию по выслуге лет.
Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
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Назначается такая пенсия лицам в соответствии со списком профессий и должностей рабочих локомотивных бригад и отдельных категорий работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах и пользующихся правом на пенсию за выслугу лет.
Условия выхода на пенсию для таких работников:
- достижение возраста 55 лет;
- наличие страхового стажа по состоянию на 3 октября 2017 года (дня вступления в силу Закона Украины от 03.10.2017 № 2148-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий») — 26 лет 6 месяцев, из них не менее 12 лет 6 месяцев на работе по организации перевозок и обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте;
- увольнение с должности, дающей право на выход на пенсию по выслуге лет.
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