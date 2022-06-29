Упростили получение выплат одной из групп пенсионеров: кто имеет право на облегченную процедуру — Finance.ua

Упростили получение выплат одной из групп пенсионеров: кто имеет право на облегченную процедуру
В правительстве приняли решение о выплате пенсий недееспособным переселенцам, у которых нет опекунов.
Напомним, с 1 июля должно состояться повышение пенсий для большинства категорий получателей.
По информации министра соцполитики Марины Лазебной, этой категории пенсионеров, которые из-за российской агрессии переместились в более безопасные регионы, часть соцвыплаты (пенсии и соцпомощи) будут начисляться на счета заведений, в которых они находятся.
Основанием для этого станет уведомление от уполномоченного лица органа опеки и попечительства.
Это позволит оперативно решать вопросы, связанные с защитой и обеспечением нужд недееспособных людей.
К тому же, органы Пенсионного фонда или структурного подразделения по социальной защите населения будут располагать правдивыми сведениями о временном перемещении человека.
«Решение регулирует учет информации о людях, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, которым не назначен опекун или с опекуном которых потеряна связь во время действия военного положения, органами опеки и попечительства в административно-территориальной единице их временного пребывания», — говорится в сообщении.
Поделиться новостью