В отделениях "Новой почты" можно получить наличные — Finance.ua

Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.
Как это сделать:
• сообщить оператору о желании снять наличные деньги;
• показать паспорт — оригинал или в приложении «Дія»;
• оплатить услугу картой и получить наличные.
Средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.
Кроме снятия наличных в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: отправить денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Повернись живим», которые поддерживают наших Защитников и Защитниц.
Перечень работающих отделений постоянно обновляется и доступны по этой ссылке.