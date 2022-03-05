В отделениях "Новой почты" можно получить наличные — Finance.ua

В отделениях "Новой почты" можно получить наличные

Сегодня 15:05 — Личные финансы

В отделениях "Новой почты" можно получить наличные

Компания экспресс-доставки «Новая почта» разрешила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении.

Об этом говорится в сообщении компании.

Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.

Как это сделать:

• сообщить оператору о желании снять наличные деньги;

• показать паспорт — оригинал или в приложении «Дія»;

• оплатить услугу картой и получить наличные.

Средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.

Кроме снятия наличных в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: отправить денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Повернись живим», которые поддерживают наших Защитников и Защитниц.

Перечень работающих отделений постоянно обновляется и доступны по этой ссылке

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