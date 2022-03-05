В отделениях "Новой почты" можно получить наличные — Finance.ua
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В отделениях "Новой почты" можно получить наличные

Сегодня 15:05Личные финансы
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В отделениях "Новой почты" можно получить наличныеВ отделениях "Новой почты" можно получить наличные
Компания экспресс-доставки «Новая почта» разрешила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении.
Об этом говорится в сообщении компании.
Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.
Как это сделать:
• сообщить оператору о желании снять наличные деньги;
• показать паспорт — оригинал или в приложении «Дія»;
• оплатить услугу картой и получить наличные.
Средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.
Кроме снятия наличных в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: отправить денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Повернись живим», которые поддерживают наших Защитников и Защитниц.
Перечень работающих отделений постоянно обновляется и доступны по этой ссылке.
По материалам: Finance.UA
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