В ОПЕК+ повысили прогноз профицита нефти на мировом рынке — Finance.ua

В ОПЕК+ повысили прогноз профицита нефти на мировом рынке Сегодня 20:32 — Энергетика

В ОПЕК+ повысили прогноз профицита нефти на мировом рынке

Технический мониторинговый комитет ОПЕК+, куда входят эксперты альянса, повысил прогноз совокупного избытка предложения на рынке нефти по итогам года до 900 тысяч баррелей в сутки (б/с) из ожидавшихся ранее 100 тысяч, сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад комитета.

«Техкомитет ОПЕК+ ожидает, что профицит на рынке нефти в этом году достигнет 900 тысяч баррелей в сутки, что выше 100 тысяч б/с, которые ожидались в предыдущем прогнозе», — передает агентство, ссылаясь на данные доклада.

Кроме того, по базовому сценарию технического комитета, в сентябре профицит предложения на рынке нефти составит 3,1 млн б/с. Затем показатель упадет до 0,6 млн б/с в октябре и вырастет до 1,4 млн в ноябре. В 2023 г. профицит на рынке нефти также ожидается на уровне 900 тыс. б/с, уточняется в материале.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн б/с из-за падения спроса на нефть, вызванного борьбой с наводнением. Затем условия сделки неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел на финальный этап выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре увеличивает добычу на 100 тыс. б/с.

Текущая сделка ОПЕК действует до конца года. При этом ранее в августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что альянс вскоре приступит к работе над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года.

Он также указывал на разногласия, которые есть в динамике физического и «бумажного» (биржевого) рынка, заявив, что альянс по-прежнему имеет все необходимые рычаги влияния на волатильность, включая сокращение добычи.

Министры ОПЕК+ намерены обсудить состояние рынка нефти и дальнейшие параметры соглашения в понедельник, 5 сентября.

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