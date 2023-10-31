В одной из областей Украины решили изменить комендантский час — Finance.ua
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В одной из областей Украины решили изменить комендантский час

Казна и Политика
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В Кировоградской области приняли решение изменить время комендантского часа с 1 ноября. Теперь жителям запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00.
Об этом сообщает Telegram главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича.
«С 1 ноября в Кировоградской области меняется время комендантского часа. Распоряжение подписал», — сообщил Райкович.
Теперь комендантский час в области будет действовать с 23:00 до 5:00.
Глава ОВА призвал владельцев заведений общепита, развлекательных и торговых заведений скорректировать график работы.
«Друзья, напоминаю в это время находиться на улицах нельзя. Правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия», — добавил Райкович.

Штрафы

Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 10 195. Его наработали вместе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.
Цель закона — установить ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и предпринимателей.
В парламенте объяснили, что предлагается ввести штрафы:
  • для граждан — от 8500 до 17 тысяч гривен;
  • для бизнеса — от 51 до 102 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
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