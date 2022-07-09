В Одесской области мошенники выманили у предпринимателей миллионы «на поддержку ВСУ» — Finance.ua
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В Одесской области мошенники выманили у предпринимателей миллионы «на поддержку ВСУ»

Криминал
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Правоохранители Одесщины задержали участников преступной группы, организовавших среди представителей бизнеса сбор средств «на нужды ВСУ», рассылая поддельные письма якобы от руководителя ОВА.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
«В мае некоторым предпринимателям Одесщины стали поступать якобы официальные письма за подписью начальника областной военной администрации. В них представителей бизнеса просили приобщиться к сбору средств на нужды ВСУ. В письме был номер банковского счета и контакт одного из должностных лиц ОВА. Конечно, таких писем никакие официальные лица не отправляли», — сообщил Клименко.
Он отметил, что установлено как минимум 100 фактов перевода средств на счета, указанные в письмах. Наименьшая сумма — 10 тысяч грн, самая большая — 100 тысяч грн.
Правоохранители быстро вышли на след участников преступной группы, в состав которой входили семь человек.
«Организовал их и разработал схему гражданин, находящийся на территории так называемой „лнр“. Оттуда он по телефону курировал соорганизаторов», — уточнил Клименко.
Полиция Одесской области задержала четырех подозреваемых — жителей Днепропетровщины, среди которых и 22-летняя соорганизатор преступной группы. Остальные участники в ближайшее время тоже получат подозрения за мошенничество.
Следствие активно работает, так что количество пострадавших значительно увеличится, а общая сумма ущерба будет определяться миллионами, подытожил Клименко.
По материалам:
Укрінформ
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