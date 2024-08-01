В Одессе официально открыли еще 8 участков на побережье (список) — Finance.ua

В Одессе официально открыли еще 8 участков на побережье (список) Сегодня 06:45 — Мир

В Одессе, несмотря на войну, продолжается оздоровительный сезон, и сейчас власти заявили об официальном получении разрешения на работу восьми пляжных участков.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер , зоны для оздоровления и купания в регионе постепенно дополняются. В частности, речь идет о восьми дополнительных официально открытых пляжных участках в Одессе.

Это зоны, которые обслуживаются (взяты в аренду) предпринимателями, предоставляющими так называемые пляжные услуги (шезлонги, места с балдахинами, зонты и т. п. ). Там много ресторанов, кафе, баров, магазинов, есть гостиницы.

По данным ОВА, речь идет о «Буфете» на Малом Фонтане, пяти пляжных зонах на Ланжероне, пляже «Чайка» — на Большом Фонтане и «Андерхиле» — центральной части города.

«Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток — пребывание людей у ​​моря запрещено!», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Одессе во время совещания обсудили возможность проведения в городе оздоровительного сезона, в том числе предоставление услуг в прибрежной зоне. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, власти планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе, а также одну лагуну в Измаильском районе.

8 июня в городе начали официально открывать пляжи — первым стал «Калетон», впоследствии, 11 июля, стало известно, что разрешения получили «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик» и «Гранд Петин».

УНІАН По материалам:

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