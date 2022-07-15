В Одессе арестовали и передали АРМА четыре известных гостиницы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одессе арестовали и передали АРМА четыре известных гостиницы

Казна и Политика
61
Отель "Моцарт" напротив оперного театра в Одессе
Отель "Моцарт" напротив оперного театра в Одессе, booking.com
Печерский суд Киева решил передать в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, расположенные в Одессе отели «Моцарт», «Аркадия», «Центральный» и «Одесса».
Об этом сообщает местное издание «Думская».
Согласно материалам следствия, гостиницы находятся в собственности производственно-коммерческой фирмы «Виктория», ООО «Гостиничный комплекс «Аркадия», ООО «Одесский отель «Центральный» и ООО «П.А.Л.А.Д.А.», бенефициарами которых являются граждане россии.
Речь идет о семье петербургского предпринимателя Игоря Акивисона, который связан с находящимся в розыске одесским бизнесменом Владимиром Галантерником, а именно бенефициаром всех компаний значится дочь Акивисона Лина.
В россии семья Акивисонов владеет компаниями «Завод «Крол», ООО «Шанс-1», ООО «Ар-Сервис» и ООО «Партнер-11» в Санкт-Петербурге, ООО «Агат», ООО «Корпорация «Форт» в Ленинградской области и ООО «Севзаппродукт» во Владивостоке.
Все четыре гостиницы входят в состав Mozart Hotel Group, которой также принадлежат отели в Чехии. При этом указанные отели переданы в ипотеку двум российским фирмам, принадлежащим тем же людям.
Читайте также
«Наличие такой схемы не исключает возможности осуществления постоянных платежей в пользу предприятий российской федерации и дальнейшего финансирования вооруженной агрессии против Украины», — отмечается в решении суда.
Арест на указанные гостиницы наложен в рамках открытого 9 апреля Главным следственным управлением Нацполиции дела по части 4 статьи 110-2 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и изменение границ Украины, а также легализация доходов, полученных преступным путем).
Отметим, что отели «Моцарт» и «Центральный» расположены в самом центре Одессы (на улице Ланжероновской, 13 и Преображенской, 40), в свою очередь «Аркадия» и «Одесса» расположены на улице Генуэзской, ведущей к пляжу «Аркадия».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.