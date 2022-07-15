В Одессе арестовали и передали АРМА четыре известных гостиницы — Finance.ua

В Одессе арестовали и передали АРМА четыре известных гостиницы Сегодня 07:36 — Казна и Политика

Отель "Моцарт" напротив оперного театра в Одессе, booking.com

Печерский суд Киева решил передать в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, расположенные в Одессе отели «Моцарт», «Аркадия», «Центральный» и «Одесса».

Об этом сообщает местное издание «Думская».

Согласно материалам следствия, гостиницы находятся в собственности производственно-коммерческой фирмы «Виктория», ООО «Гостиничный комплекс «Аркадия», ООО «Одесский отель «Центральный» и ООО «П.А.Л.А.Д.А.», бенефициарами которых являются граждане россии.

Речь идет о семье петербургского предпринимателя Игоря Акивисона, который связан с находящимся в розыске одесским бизнесменом Владимиром Галантерником, а именно бенефициаром всех компаний значится дочь Акивисона Лина.

В россии семья Акивисонов владеет компаниями «Завод «Крол», ООО «Шанс-1», ООО «Ар-Сервис» и ООО «Партнер-11» в Санкт-Петербурге, ООО «Агат», ООО «Корпорация «Форт» в Ленинградской области и ООО «Севзаппродукт» во Владивостоке.

Все четыре гостиницы входят в состав Mozart Hotel Group, которой также принадлежат отели в Чехии. При этом указанные отели переданы в ипотеку двум российским фирмам, принадлежащим тем же людям.

«Наличие такой схемы не исключает возможности осуществления постоянных платежей в пользу предприятий российской федерации и дальнейшего финансирования вооруженной агрессии против Украины», — отмечается в решении суда.

Арест на указанные гостиницы наложен в рамках открытого 9 апреля Главным следственным управлением Нацполиции дела по части 4 статьи 110-2 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и изменение границ Украины, а также легализация доходов, полученных преступным путем).

Отметим, что отели «Моцарт» и «Центральный» расположены в самом центре Одессы (на улице Ланжероновской, 13 и Преображенской, 40), в свою очередь «Аркадия» и «Одесса» расположены на улице Генуэзской, ведущей к пляжу «Аркадия».

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