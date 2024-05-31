В нынешних условиях промышленности нереально импортировать 80% энергии, проще закрыться, — ФМУ Сегодня 16:44

В нынешних условиях промышленности нереально импортировать 80% энергии, проще закрыться, — ФМУ

Правительственное решение, которое обязывает промышленность импортировать 80% электроэнергии, нереально выполнить, а значит — предприятиям будет проще закрыться, чем выполнять нормы постановления.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

«На повестку дня выходит вопрос целесообразности и экономического обоснования работы металлургического комплекса вообще. Все мы прекрасно знаем, какая ситуация с электроэнергией, и мы пытались по максимуму обеспечить собственные потребности импортированной электроэнергией. Но это 30 процентов! Решение Кабинета министров заставляет долю импорта довести до 80 процентов. В нынешних условиях это нереально: ограниченный объем межгосударственных связей не может удовлетворить потребности всего бизнеса», — подчеркнул Беленький.

Он объяснил, что это решение крайне навредит энергоемким отраслям промышленности, особенно металлургии, и приведет к остановке промышленности. При этом горно-металлургический комплекс — это непрерывный цикл производства, поэтому уменьшение нагрузки неизбежно приведет к снижению производства.

«Недопоставка 1 МВт энергии металлургическому комбинату — это минус 3 тонны чугуна. А это — $700 экспорта, 1 800 грн налогов и 46 800 грн ВВП. Таким образом, перебои с электрической энергией приведут к падению объемов производства, снижению объемов валютной выручки, падению налоговых отчислений и сокращения ВВП», — заметил Беленький.

Он подчеркнул, что предприятиям придется сокращать штат сотрудников, а это, в свою очередь, приведет к увеличению безработицы, и соответственно — к росту потребления электроэнергии населением. Таким образом, эффект экономии электрической энергии промышленностью будет нейтрализован, а льготная цена для населения только обострит финансовые проблемы на рынке электрической энергии.

«Нестабильность цен на импортируемую электрическую энергию усложняет планирование производства, а это имеет решающее значение для металлургии. А дефицит импортируемой электроэнергии неизбежно приведет к росту цен. Это, в свою очередь, приведет к общему повышению цен на электроэнергию и потребительские товары, что негативно повлияет на социально-экономическое состояние страны, особенно среди уязвимых слоев населения», — резюмировал Беленький.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

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