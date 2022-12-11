В ноябре существенно сократилось количество небанковских финансовых учреждений — Finance.ua
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В ноябре существенно сократилось количество небанковских финансовых учреждений

Фондовый рынок
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В ноябре участников небанковского финансового рынка стало меньше — 51 участника исключили из реестра, в то время как включили в него только одного страховщика.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В ноябре существенно сократилось количество небанковских финансовых учреждений
Количество банков в предыдущем месяце не изменилось, оно по-прежнему составляет 67.
Но из реестров исключили 51 небанковское финансовое учреждение, среди них добровольно:
  • 17 финансовых компаний;
  • 1 страховщик;
  • 1 ломбард,
  • 7 кредитных союзов.
Еще 16 финансовых компаний, 6 страховщиков, 2 ломбарда и 1 лизинговую компанию — принудительно.
Относительно аннулирования лицензий 21 финансовой компании, одного страховщика, одного ломбарда и шести кредитных союзов — все лицензии аннулированы добровольно (на основании поданных ими заявлений), а 17 финансовым компаниям, семи страховщикам и трем ломбардам — принудительно (как мера влияния).
По состоянию на 30 ноября на небанковском рынке работали:
  • 117 страховщиков non-life (в октябре — 124);
  • 13 life-страховщиков (количество не изменилось);
  • 187 ломбардов (в октябре — 190);
  • 166 кредитных союзов (было 173);
  • 103 лизинговые компании (было 104);
  • 806 финансовых компаний (было 839);
  • 63 страховых брокера (было 62);
  • 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).
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По материалам:
Finance.ua
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