В ноябре существенно сократилось количество небанковских финансовых учреждений — Finance.ua

В ноябре существенно сократилось количество небанковских финансовых учреждений
В ноябре участников небанковского финансового рынка стало меньше — 51 участника исключили из реестра, в то время как включили в него только одного страховщика.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Количество банков в предыдущем месяце не изменилось, оно по-прежнему составляет 67.
Но из реестров исключили 51 небанковское финансовое учреждение, среди них добровольно:
- 17 финансовых компаний;
- 1 страховщик;
- 1 ломбард,
- 7 кредитных союзов.
Еще 16 финансовых компаний, 6 страховщиков, 2 ломбарда и 1 лизинговую компанию — принудительно.
Относительно аннулирования лицензий 21 финансовой компании, одного страховщика, одного ломбарда и шести кредитных союзов — все лицензии аннулированы добровольно (на основании поданных ими заявлений), а 17 финансовым компаниям, семи страховщикам и трем ломбардам — принудительно (как мера влияния).
По состоянию на 30 ноября на небанковском рынке работали:
- 117 страховщиков non-life (в октябре — 124);
- 13 life-страховщиков (количество не изменилось);
- 187 ломбардов (в октябре — 190);
- 166 кредитных союзов (было 173);
- 103 лизинговые компании (было 104);
- 806 финансовых компаний (было 839);
- 63 страховых брокера (было 62);
- 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).
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