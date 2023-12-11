В ноябре объем торгов на бирже «Перспектива» вырос на 39% до 18,5 млрд гривен — Finance.ua

В ноябре объем торгов на бирже «Перспектива» вырос на 39% до 18,5 млрд гривен Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

В ноябре объем торгов на бирже «Перспектива» вырос на 39% до 18,5 млрд гривен

В ноябре на ФБ «Перспектива» заключено 11,85 тыс. сделок на сумму 18,48 млрд гривен (+39% к октябрю 2023), с начала года — 97,16 тыс. сделок на сумму 153,50 млрд гривен (+152% к январю-ноябрю 2022).

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Совокупно на фондовых биржах Украины в ноябре заключено 26,15 тыс. сделок на сумму 56,1 млрд гривен (-5% к октябрю 2023), с начала года — 251,67 тыс. сделок на сумму 463,1 млрд гривен (+203% к январю-ноябрю 2022).

В структуре торгов на ФБ «Перспектива» с начала года традиционно доминируют долговые инструменты: гособлигации — 89,55%, облигации предприятий, иностранных эмитентов и государств — 10,45%. На биржевом фондовом рынке также наблюдаются торги преимущественно в долговом сегменте: гособлигации — 93,94%, облигации предприятий, иностранных эмитентов и государств — 6,04%, акции и ценные бумаги ИСИ — 0,02%.

Доля ФБ «Перспектива» в общем биржевом обороте в январе-ноябре составляет 33%, в т. ч. по гособлигациям 32%, по облигациям предприятий, иностранных эмитентов и государств — 57%, в общем количестве сделок — 39%.

Объем торгов на ФБ «Перспектива» в октябре по сравнению с октябрем вырос на 39%, количество сделок выросло на 7%. 17,47% торгов проведено на рынке РЕПО, 1,26% - на рынке заявок, 81,26% - на адресном рынке.

Объем торгов на ФБ «Перспектива» по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 2,52 раза, количество сделок — в 3,95 раза.

В ноябре договоры на ФБ «Перспектива» заключались с 38 финансовыми инструментами (+4 к октябрю), с начала 2023 года — с 81 (+9 к январю-ноябрю 2022 г.).

По состоянию на 30.11.2023 количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к торгам на ФБ «Перспектива», составило 254, из них 161 — листинговые.

Структура выпусков (серий) по видам финансовых инструментов: 174 — гособлигации и госдеривативы (160 — внутреннего, 14 — внешнего займа), 36 — другие облигации (19 — корпоративные облигации украинских эмитентов, 8 — корпоративные облигации иностранных эмитентов, 9 —), 30 — акции (17 — украинских эмитентов, 11 — иностранных эмитентов, 2 — акции КИФ), 7 — инвестиционные сертификаты, 7 — опционные сертификаты.

Количество членов ФБ «Перспектива» на 30.11.2023 — 58 (максимальное значение среди фондовых бирж Украины), допущено к торгам — 49.

Українські Новини По материалам:

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