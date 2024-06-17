В нескольких областях Украины к вечеру отменили графики отключения света — Finance.ua
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В нескольких областях Украины к вечеру отменили графики отключения света

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Во Львовской и Ивано-Франковской областях временно отменили графики отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Львовоблэнерго» в Telegram и «Прикарпатьеоблэнерго» в Telegram.
Как отметили в «Львовоблэнерго», отключений света во Львовской области не будет до 19:00. Графики начнут действовать с 19:00 до 24:00.
При этом в «Прикарпатьеоблэнерго» рассказали, что в Ивано-Франковской области до 19:00 также не будут применяться графики. Их введут с 19:00 до 24:00.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 июня, «Укрэнерго» предупредило украинцев, что графики отключений света во всех областях будут действовать с 08:00 до 24:00.
При этом с 11.00 до 22.00 ограничения планировали вводить для большинства потребителей.
Но уже сегодня, 17 июня, в «Укрэнерго» рассказали, что с 19.00 до 22.00 уменьшено время действия отключений двух очередей одновременно.
По материалам:
РБК-Україна
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