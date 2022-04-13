В НБУ рассказали о ситуации на рынке страхования в Украине во время военного положения — Finance.ua

В НБУ рассказали о ситуации на рынке страхования в Украине во время военного положения

Сегодня 10:15 — Страхование

Рынок страхования в Украине продолжает работать: большинство страховщиков организовали свою работу, проведя эвакуацию сотрудников в более безопасные регионы, обеспечив удаленную работу персонала, сохранение технических средств и баз данных.

Сегодня на рынке нон-лайф работает 132 страховых компании. Из них 25 страховщиков, на которые приходится 9% от общего объема рынка, не дали ответов о деятельности в период войны. 17 страховщиков (менее 2% объема рынка) заявили, что на время предоставления ответов еще не наладили процесс выплаты страховых возмещений.

Все остальные страховые компании, а это 89% страхового рынка по объемам деятельности, сообщили, что продолжают работать своевременно и в полном объеме выполнять собственные обязательства по договорам страхования и даже заключать новые договоры.

В соответствии с предоставленными страховщиками ответами 42% страховщиков испытывают проблемы с полным и своевременной подачей отчетности. 25 страховщиков, на которые приходится 10,5% страхового рынка, отмечают проблемы с выполнением нормативов. Из них семь крупнейших по объемам деятельности (8,9% рынка) имели проблемы с соблюдением нормативов и до войны, в 2021 году.

Финансовая состоятельность страховщиков в военное время напрямую зависит от качества и структуры их активов и запаса капитала в довоенный период.

В то же время, результаты опроса показали, что все компании страдают от военных действий на территории Украины. Так, существенно снизились объемы продаж, особенно через розничные каналы, есть много запросов от клиентов на отсрочку очередных платежей и расторжение договоров страхования.

В связи с перемещениями, временным захватом территорий, физическим уничтожением объектов недвижимости сокращается количество центров обслуживания клиентов страховщиков. Проблемными являются организация урегулирования страховых случаев в регионах, где ведутся боевые действия, проведение осмотров транспортных средств, получение и надлежащее оформление оригиналов документов для представления страховщику с целью получения страховой выплаты, вызов полиции на место ДТП.

Рынок страхования жизни

На страховом рынке сегодня работают 13 страховщиков по страхованию жизни. Все они ведут деятельность, обслуживают клиентов и осуществляют страховые выплаты.

В то же время компании сообщают о значительном снижении поступлений страховых платежей, фиксируются ограничения в деятельности компаний, связанные со сложностями организации связи и работы персонала, усложненным доступом к офисам и оригиналам документов. Все это усложняет осуществление страховых выплат, особенно в результате смерти лиц, застрахованных на оккупированных территориях.

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