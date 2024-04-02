Онлайн страхование жилья от последствий военных действий — Finance.ua
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Онлайн страхование жилья от последствий военных действий

Страхование
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Онлайн страхование жилья от последствий военных действий
Онлайн страхование жилья от последствий военных действий
Сейчас жилье каждого украинца нуждается в усиленной защите, ведь возможные повреждения уже не ограничиваются обычными потопами от соседей или грабежом, а ущерб может равняться стоимости целой квартиры.
Чтобы на 100% оградить себя от непредвиденных расходов, оформляйте на Finance.ua страхование от последствий военных действий и не только.
😇Чтобы вы лучше ознакомились с данным страхованием, мы провели бесплатный вебинар «Как застраховать жилье от последствий военных действий». Его можно просмотреть по ссылке.
Преимущества оформления страхования жилья от последствий военных действий на Finance.ua:
👉🏻 онлайн оформление без осмотра квартиры;
👉🏻 оформление полиса из-за границы и из Украины;
👉🏻 доступная стоимость полиса (от 1351 грн/год);
👉🏻 оплата частями от Monobank на 3 платежа;
👉🏻 покрытие широкого спектра рисков, связанных с имуществом;
👉🏻 возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество;
👉🏻 возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125 000 грн до 2 мл грн.
Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.
Территория действия по всей Украине, кроме территорий из списка исключений (АР Крым; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Луганская область; Николаевская область; Сумская область; Харьковская область; Херсонская область; Черниговская область/Корюковский район; Черниговская область/Новгород-Северский район; Черниговская область/Черниговский район кроме г. Чернигов.)
📌По промокоду «КВІТЕНЬ» вы получите скидку 3% на страхование жилья
Беспокоитесь о своей квартире если «прилетит»? Застрахуйте ее онлайн от всех рисков:

Застраховать квартиру онлайн от последствий «прилета»

По материалам:
Finance.ua
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