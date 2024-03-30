Добровольное медицинское страхование: у кого лучше по версии FinAwards 2024 — Finance.ua

Добровольное медицинское страхование: у кого лучше по версии FinAwards 2024 Сегодня 17:13 — Страхование

Добровольное медицинское страхование: у кого лучше по версии FinAwards 2024, Фото: life.pravda.com.ua

29 марта 2024 года в Киеве состоялась ежегодная всеукраинская премия — FinAwards 2024 . Премия, на которой определили самые лучшие достижения финансового фронта Украины.

Участники мероприятия выяснили, какие в Украине сейчас самые лучшие финансовые, страховые и инвестиционные продукты. Отметили лучшие инновационные проекты в области финансов и эффективных лидеров.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Победу в достаточно важной номинации «Лучший продукт страховой компании ДМС» одержала одержала СК «Инго».

от 2 до 50 тыс. грн в год. Вступительный возраст страхователя должен быть до 65 лет. Стоимость пакета по Киеву и Украине. Вступительный возраст страхователя должен быть до 65 лет.

Среди особенностей покрытия:

медикаментов без франшизы: да;

стоматологии: да, лимит от 1 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от программы;

ежегодного медосмотра: да;

хронические заболевания: да;

пассивные военные риски: да.

Среднее время организации помощи — 30 мин. Количество медучреждений с которыми работает компания — более 2 тыс.

Отметим, что застрахованных по ДМС обслуживает отдельный многоканальный медицинский контакт-центр с SIP-телефонией, в котором работают специалисты с медицинским образованием. Компания внедрила систему учета и контроля всех коммуникаций.

После оптимизации сотрудничества с клиниками, очередным этапом компания оптимизировала процесс заказа лекарств в аптеках. Благодаря интеграции с сетями аптек существенно сократились сроки обработки заказов.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины) крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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