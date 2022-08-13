В НБУ объяснили, почему наличный курс существенно выше официального — Finance.ua

В НБУ объяснили, почему наличный курс существенно выше официального Сегодня 09:27 — Валюта

В НБУ объяснили, почему наличный курс существенно выше официального

Разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов.

Об этом сказал в интервью Forbes глава НБУ Кирилл Шевченко.

Национальный банк недавно повысил уровень фиксированного курса доллара, но наличный рынок мгновенно пошел вверх, снова оторвавшись от курса НБУ. «Реакция наличного курса была для нас ожидаемой. Она, по нашему мнению, является ситуативной и имеет психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями. Поэтому мы ввели ряд мер, благодаря которым удалось несколько успокоить рынок», — говорит Шевченко.

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По его словам, пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница.

«Чтобы она была умеренной, мы расширили возможности банков по продаже наличной валюты, а также частично удовлетворяем спрос на безналичную иностранную валюту, позволив гражданам покупать ее для размещения на депозит», — добавил глава НБУ.

Также, по мнению главы НБУ, говорить о переходе к плавающему курсу рано.

В то же время решение запретить уличные табло с курсами сработало, но нужно помнить, что тогда регулятор принял целый ряд мер по ужесточению требований к обменникам.

«НБУ впервые за 20 лет занялся этим сегментом рынка. Мы также вернулись к выездным проверкам. Результаты уже есть. В частности, мы аннулировали лицензии 600 обменников, которые занимали около 15% рынка. Это также сигнал к привыкшим работать пренебрегая лицензионными условиями », — объяснил Шевченко.

Справка Finance.ua:

21 июля НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США;

НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты;

на наличном валютном рынке Украины в ближайшее время ожидается уменьшение колебаний;

обменникам запретили размещать данные по курсам валют на улицах.

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