В НБУ объяснили механизм валютного рынка Украины — Finance.ua

В НБУ объяснили механизм валютного рынка Украины Сегодня 09:03 — Валюта

В НБУ объяснили механизм валютного рынка Украины

Валютный рынок в Украине работает в режиме «управляемой гибкости» курса. Предпосылок возврата к плавающему курсу гривны к доллару пока нет.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию « 24 канал ».

«В чем принципиальное отличие между управляемой гибкостью и плавающим курсом? В том, что в настоящее время НБУ не просто сглаживает чрезмерные колебания курса, но и покрывает структурный дефицит валюты в частном секторе», — сказал он.

Читайте также Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира

По его словам, речь идет о чистом спросе на валюту, который объективно присутствует на рынке в результате специфики функционирования экономики и финансирования бюджетного дефицита в условиях полномасштабной войны.

Как пояснил Гелетий, иностранная валюта сейчас попадает в страну двумя основными способами: в виде экспортной выручки и международной помощи. И если экспортная выручка попадает на рынок напрямую, подпитывая предложение, то валюту, полученную от международных партнеров, НБУ покупает у правительства вне рынка, и она пополняет наши международные резервы.

Читайте также За неделю Нацбанк продал 675 миллионов долларов

«В то же время за счет полученной гривны правительство осуществляет бюджетные расходы. В конце концов эти средства в значительной степени попадают в украинскую экономику, в финансовую систему и так или иначе формируют дополнительный спрос на валюту», — рассказал замглавы НБУ.

Как отметил Гелетий, отсюда, с одной стороны, пользуемся значительным чистым спросом на валюту со стороны частного сектора, который будет сохраняться еще достаточно длительное время, а с другой — пополнение международных резервов за счет международной помощи, которая напрямую на рынок не попадает.

«Поэтому логично, что НБУ, осуществляя структурные интервенции, становится своеобразным каналом, через который часть международной помощи попадает на валютный рынок. Это позволяет подпитывать предложение валюты и уравновешивать рыночную конъюнктуру», — сказал банкир.

Читайте также Как события на фронте влияют на долларовый курс в Украине

По его словам, при таких условиях работы рынка оптимальным является именно режим управляемой курсовой гибкости. Он дал возможность вернуть обменному курсу роль инструмента макроэкономической политики и поглотителя шоков.

«Безусловно, режим плавающего курсообразования лучше для экономики и финансовой системы. Но только при условии, если страна не функционирует в условиях полномасштабной войны, что порождает ситуацию с хроническим чистым спросом на валюту со стороны частного сектора. Сейчас переход к полноценному плаванию имел был бы полностью ожидаемые опасные последствия. Поэтому сейчас остаемся в рамках управляемой гибкости и не планируем переход к плаванию. По крайней мере, до формирования устойчивых предпосылок для сохранения устойчивости рынка при таком переходе», — констатировал он.

Читайте также Спрос на валюту остается на очень высоком уровне — ICU

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, устанавливаемый НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

Как отмечается в последнем меморандуме с МВФ, обменный курс гривны продолжает демонстрировать гибкость — НБУ обеспечивает двусторонние движения, избегая чрезмерной волатильности в рамках управляемой гибкости. Такой подход помог НБУ держать инфляцию и ожидания обменного курса под контролем за последние кварталы, сохранить доверие к гривне. Более того, позволяя обменному курсу адаптироваться к внутренним и внешним шокам, усилил устойчивость украинской экономики и валютного рынка, сохранив резервы, отметили эксперты МВФ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.