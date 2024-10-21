За неделю Нацбанк продал 675 миллионов долларов — Finance.ua

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За неделю Нацбанк продал 675 миллионов долларов

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За неделю Нацбанк продал 675 миллионов долларов
За неделю Нацбанк продал 675 миллионов долларов
За неделю с 14 по 18 октября Национальный банк Украины продал на межбанке 675,18 млн долл., при этом купил 900 тыс. дол.
Об этом известно из статистики НБУ.
Согласно данным, с 14 по 18 октября Нацбанк продал 675,18 млн долл., что на 202,22 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил 900 тыс. долл., что на 300 тыс. долл. больше, чем на прошлой неделе.
В целом с начала года Нацбанк продал почти 25,6 млрд долл., в то время как купил 120,7 млн ​​долл. США.
Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение к целевому диапазону 5%.
2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022 года.
По материалам:
Економічна Правда
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