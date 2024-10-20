Как события на фронте влияют на долларовый курс в Украине — Finance.ua
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Как события на фронте влияют на долларовый курс в Украине

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Как события на фронте влияют на долларовый курс в Украине
Как события на фронте влияют на долларовый курс в Украине
Курсовые колебания имеют большой психологический аспект, и фронтовая ситуация также влияет на курс. Если в начале войны наличный курс реагировал на обстрелы достаточно активно, то сейчас уже длительное время этого эффекта не наблюдается.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
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«Мы не видим пока негативного влияния обстрелов на курс. Однако если говорить о ситуации на фронте, то, безусловно, она влияет на психологическое состояние каждого, а соответственно и на финансовые рынки, и на экономику, и на ожидания», — сказал он.
По его словам, эти тревожность и напряженность действительно накапливаются и ищут своего выхода.

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«Подобные влияния мы видели в июле этого года, когда курсовая волатильность начала расти. НБУ обеспечивает устойчивость рынка инструментом интервенций, поэтому мы это почувствовали на их объеме, на росте спроса и пытались понять, что же происходит, что влияет и подпитывает эту нервозность рынка «, — рассказал Пышный.
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Глава НБУ сообщил, что потом рынок стабилизировался, в том числе благодаря действиям Национального банка.
«Сейчас ситуация на рынке устойчивая, присутствие Национального банка эффективное, управляемая гибкость как инструмент работает», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозу банкира Сергея Фурсы, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений;
  • в Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя, заявил глава Национального банка Андрей Пышный. По его словам, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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